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Работницу салона связи в Невеле оштрафовали почти на 200 тысяч рублей за кражи денег клиентов

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Невельский районный суд приговорил местную жительницу, работницу салона сотовой связи, обвиняемую в совершении пяти краж, к двум годам условно и выплате штрафа в размере 197 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Невельский районный суд установил, что Божкова, работая специалистом в салоне сотовой связи, где в ее должностные обязанности входило оформление товаров в кредит, банковских карт и документов на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитов банком-партнером, в феврале и марте 2026 года неоднократно посредством банкомата похитила с банковских счетов, оформленных на лиц пожилого возраста, денежные средства, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Действиями подсудимой потерпевшим был причинен значительный материальный ущерб.

Приговором суда Божкова признана виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. С учетом личности подсудимой и обстоятельств, смягчающих наказание, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно, с возложением в период испытательного срока предусмотренных законом обязанностей.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме, в их пользу взыскан материальный ущерб в общей сумме 197 тысяч рублей.

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