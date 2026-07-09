 
Общество

Вылов 25 лещей обошелся бывшим псковским полицейским более чем в миллион рублей

0

Псковский областной суд в апелляционном порядке назначил двум бывшим сотрудникам МВД штраф в размере 600 тысяч каждому за незаконную ловлю рыбы на особо охраняемой природной территории, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Печорский районный суд

Областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении бывших сотрудников МВД Кочеткова и Александрова, осужденных по приговору Печорского районного суда от 14 мая за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ, к наказанию в виде принудительных работ на срок два года.

Смотрите также

Бывшие сотрудники полиции в Печорах отправятся на принудительные работы за лов лещей

0

Согласно приговору, Кочетков и Александров в мае 2022 года незаконно рыбачили в акватории реки Кулейская Печорского округа, которая является особо охраняемой природной территорией, а на тот период времени и местом нереста рыбы породы лещ и миграционных путей к нему. Рыбу ловили с помощью запрещенного орудия — сетного сачка. Всего из воды достали 25 лещей общей стоимостью 25 тысяч рублей.

По результатам апелляционного судебного разбирательства назначенное Кочеткову и Александрову наказание изменено на штраф в размере 600 тысяч рублей каждому.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026