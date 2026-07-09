Вылов 25 лещей обошелся бывшим псковским полицейским более чем в миллион рублей

Псковский областной суд в апелляционном порядке назначил двум бывшим сотрудникам МВД штраф в размере 600 тысяч каждому за незаконную ловлю рыбы на особо охраняемой природной территории, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Печорский районный суд

Областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении бывших сотрудников МВД Кочеткова и Александрова, осужденных по приговору Печорского районного суда от 14 мая за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ, к наказанию в виде принудительных работ на срок два года.

Согласно приговору, Кочетков и Александров в мае 2022 года незаконно рыбачили в акватории реки Кулейская Печорского округа, которая является особо охраняемой природной территорией, а на тот период времени и местом нереста рыбы породы лещ и миграционных путей к нему. Рыбу ловили с помощью запрещенного орудия — сетного сачка. Всего из воды достали 25 лещей общей стоимостью 25 тысяч рублей.

По результатам апелляционного судебного разбирательства назначенное Кочеткову и Александрову наказание изменено на штраф в размере 600 тысяч рублей каждому.