Себежан приговорили к заключению за контрабанду сигарет на почти 900 тысяч рублей

Двое жителей Себежа приговорены к шести и более годам заключения, а также к штрафам 140 тысяч рублей и более за контрабанду сигарет на сумму почти 900 тысяч рублей из Латвии на территории стран Европейского союза, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской транспортной прокуратуре.

Себежский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта табачной продукции без маркировки в крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору) и п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных товаров в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В суде установлено, что в апреле 2025 года мужчины вступили между собой и неустановленными лицами в предварительный сговор. Согласно распределенным ролям, обвиняемые должны были приобрести и хранить табачную продукцию (6620 пачек сигарет стоимостью 893 700 рублей) в целях дальнейшей перевозки на территорию Латвийской Республики путем оборудования тайников в грузовом поезде в Псковской области.

Полученную неустановленными лицами из тайников табачную продукцию планировалось незаконно сбывать на территории стран Европейского союза.

Преступные действия были пресечены сотрудниками Псковской таможни в ходе проведения таможенного досмотра грузового поезда.

С учетом мнения государственного обвинителя Великолукской транспортной прокуратуры, суд назначил виновным наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 140 тысяч рублей, и 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тысяч рублей соответственно.