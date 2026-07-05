В России с января 2027 года начнут действовать новые правила донорства

Новые правила донорства начнут действовать в России с 1 января 2027 года, увеличится срок хранения анкеты и появилась возможность сдать документы в электронном виде, следует из документа Минздрава РФ.

Согласно ведомственному приказу, донор перед первой донацией должен предоставить информационное добровольное согласие (ИДС) на медицинское обследование и донацию крови или ее компонентов, согласие на обработку персональных данных. Ранее такие правила действовали при любой по числу донации.

Также изменились правила подачи документов. Так, анкета, ИДС и согласие на обработку персональных данных могут быть оформлены в форме электронного документа, подписаны простой электронной подписью донора. Ранее такой нормы не было.

Кроме того, теперь перед первой донацией допускается однократное проведение экспресс-тестирования на наличие маркеров гемотрансмиссивных инфекций (инфекционные заболевания, возбудители которых могут передаваться при контакте с кровью больного человека).

Также теперь анкета донора будет хранится 30 лет на бумажном носителе и/или 50 лет в базе данных с даты донации. ИДС и согласие на обработку персональных данных - 30 лет на бумажном носителе или 50 лет в базе данных с даты последней донации, пишет РИА Новости.

Еще документом уточняется состав осмотра донора. Он включает измерение массы тела и температуры, артериального давления, осмотр кожных покровов, видимых слизистых оболочек, склер, пальпацию лимфатических узлов.