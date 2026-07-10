​​​​​​​Студенты приступили к раскопкам на 16-й «Вахте памяти» в Себежском укрепрайоне

Студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики», базовым вузом которого является РТУ МИРЭА, начал 16-ю поисковую экспедицию в Себежском укрепрайоне. С 10 по 20 июля 40 студентов из РТУ МИРЭА, РАНХиГСа, ГУУ и других университетов будут работать на исторической земле, где в июле 1941 года шли ожесточённые бои с немецко-фашистскими захватчиками, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе РТУ МИРЭА.

Фотографии: пресс-служба РТУ МИРЭА

Себежский укрепрайон — это система оборонительных сооружений на юге Псковской области, созданная в предвоенные годы. До сих пор в лесах и полях укрепрайона поисковики находят неучтённые захоронения и останки советских воинов. За годы проведения «Вахт памяти» студентам «Команды Арктики» и поисковому отряду «Забытый батальон» удалось поднять останки десятков бойцов и вернуть имена героев, десятилетиями считавшихся пропавшими без вести.

«Себежский укрепрайон — одно из ключевых направлений патриотических экспедиций "Команды Арктики". Мы ежегодно отправляем сюда студентов, чтобы они могли прикоснуться к истории и внести вклад в сохранение памяти о героях Великой Отечественной. Это важнейшая часть нашей воспитательной работы, и мы будем поддерживать эти выезды и дальше», — комментирует проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов.

В этом году участников ждёт насыщенная программа. Студенты научатся работать с различными приборами: металлоискателями и щупами, увидят как идентифицируют находки и фиксируют результаты поисков. Помимо этого, ребята займутся благоустройством воинских захоронений и мемориалов.

«Земля Себежского укрепрайона хранит память о каждом бойце, который здесь сражался. Наша цель — помочь отряду "Забытый батальон" вернуть имена солдатам, которые долгие годы оставались в безвестности. Эта работа требует выдержки и уважения к истории, и я рада, что наши студенты с полной ответственностью подходят к этому делу», — рассказывает руководитель экспедиции, студентка РТУ МИРЭА Владлена Михайлова.

Студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики» — масштабный межвузовский проект, основанный на базе РТУ МИРЭА. Он объединяет 116 вузов из 53 регионов России с целью вовлечения молодёжи в исследовательскую и экспедиционную деятельность. На сегодняшний день участники корпуса провели более 200 экспедиций по всей стране, включая работы в Арктике, на Байкале, Алтае, Соловках, Сахалине и в других регионах России.