День семьи, любви и верности предложили сделать выходным
Организаторы Всероссийского парада семей на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» подписали обращение к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову о введении нерабочего дня в День семьи, любви и верности.
День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских. Всероссийский парад семьи пройдет в этот день более чем в 200 городах России.
«Мы бы очень хотели, чтобы 8 июля стало выходным днем… Это на самом деле потребность нашего общества сегодня: придать то значение семье, которое она заслужила. И 8 июля мы решили сделать выходным днем в связи с этим. Не мы, конечно, решили - государство должно решить. Но мы решили, основываясь на обращении к нам со стороны многочисленных наших сторонников, подписчиков и граждан, к министру труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову», - сказал на конференции председатель оргкомитета Всероссийского парада семьи Андрей Кормухин.
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Анна Кузнецова, присутствующая на пресс-конференции, сообщила, что обратится с этим вопросом в правительство, а также предложила наделить регионы полномочиями вводить выходной в этот день.
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