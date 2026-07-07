Александр Козловский: Инструменты промполитики должны стать единой системой, а не конкурентами

Выездное заседание Экспертного совета комитета Государственной Думы по промышленности и торговле по развитию промышленной инфраструктуры и Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России прошло в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2026». Об этом сообщил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Госудумы по промышленности и торговле Александр Козловский в Мах.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

Центральной темой дискуссии стала эффективность действующих инструментов региональной промышленной политики и их роль в достижении технологического лидерства страны.

«Заседание еще раз подтвердило, что инструменты региональной промышленной политики не должны конкурировать между собой, а взаимно дополнять друг друга. Особые экономические зоны, индустриальные парки, технопарки и промышленные кластеры должны рассматриваться как элементы единой системы, обеспечивающей привлечение инвестиций, развитие промышленной инфраструктуры, формирование производственной кооперации и достижение технологического лидерства», - подчеркнул Александр Козловский.

Особое внимание в ходе обсуждения уделили промышленным кластерам. По словам парламентария, практика регионов убедительно показывает, что именно кластерный подход позволяет выстраивать устойчивые кооперационные цепочки, локализовывать добавленную стоимость, вовлекать малые и средние предприятия в производственные процессы крупных компаний и повышать эффективность реализации мер государственной поддержки.

Во время дискуссии также прозвучали предложения по дальнейшему совершенствованию нормативно-правового регулирования механизма промышленных кластеров.

Все предложения, озвученные сегодня, будут обобщены и проработаны Экспертным советом комитета Госдумы совместно с Советом ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России для их дальнейшего обсуждения с профильными федеральными органами исполнительной власти.