Александр Козловский: Инструменты промполитики должны стать единой системой, а не конкурентами

Выездное заседание Экспертного совета комитета Государственной Думы по промышленности и торговле по развитию промышленной инфраструктуры и Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России прошло в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2026». Об этом сообщил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Госудумы по промышленности и торговле Александр Козловский в Мах.
Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах
Центральной темой дискуссии стала эффективность действующих инструментов региональной промышленной политики и их роль в достижении технологического лидерства страны.
Особое внимание в ходе обсуждения уделили промышленным кластерам. По словам парламентария, практика регионов убедительно показывает, что именно кластерный подход позволяет выстраивать устойчивые кооперационные цепочки, локализовывать добавленную стоимость, вовлекать малые и средние предприятия в производственные процессы крупных компаний и повышать эффективность реализации мер государственной поддержки.
Во время дискуссии также прозвучали предложения по дальнейшему совершенствованию нормативно-правового регулирования механизма промышленных кластеров.
Все предложения, озвученные сегодня, будут обобщены и проработаны Экспертным советом комитета Госдумы совместно с Советом ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России для их дальнейшего обсуждения с профильными федеральными органами исполнительной власти.