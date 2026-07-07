Дачников обяжут допускать на участки связистов

Телеком-компании и инфраструктурные операторы, строящие сотовые вышки и другие объекты связи, получат беспрепятственный доступ к земельным участкам всех форм собственности. О таких планах говорится в материалах, направленных Минцифры на межведомственное согласование в рамках актуализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года.
Формально и операторы связи, и строители телеком-инфраструктуры имеют право получать публичные сервитуты с 2023 года, но на практике механизм нуждается с доработке: в частности, потому, что сейчас с его помощью можно получить доступ далеко не ко всем земельным участкам, пишут «Известия». Например, сейчас запрещено оформлять публичные сервитуты для участков под индивидуальное жилищное строительство, личные подсобные хозяйства и земли запаса, рассказал «Известиям» директор проектного офиса TEA NEXT «Ростелекома» Анатолий Галкин.
«Оплаты за публичные сервитуты не покрывают убытки и потравы на сельскохозяйственных землях, расчет стоимости этих потрав зачастую является предметом серьезных разногласий и тормозит процесс строительства. Также до конца не закреплен вопрос об отсутствии необходимости рекультивации земель при прохождении участков бестраншейным способом. Практически все вопросы можно закрыть на законодательном уровне», — считает он.
Расширение прав доступа операторов и строителей инфраструктуры к земельным участкам позволит подключать к интернету дома и целые районы, куда сейчас зачастую невозможно провести кабель из-за сопротивления собственников земли, рассуждает Денис Кусков. Также улучшится и качество сотовой связи — опоры для размещения антенн и базовых станций можно будет устанавливать там, где сейчас это невозможно, добавил эксперт. Но, с другой стороны, наличие таких объектов может создавать неудобства владельцам частных домов, жителям коттеджных поселков, поэтому при строительстве таких объектов надо учитывать интересы всех сторон, считает он.