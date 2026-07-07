Дачников обяжут допускать на участки связистов

Телеком-компании и инфраструктурные операторы, строящие сотовые вышки и другие объекты связи, получат беспрепятственный доступ к земельным участкам всех форм собственности. О таких планах говорится в материалах, направленных Минцифры на межведомственное согласование в рамках актуализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года.

«Требуется законодательно закрепить возможность установления публичного сервитута для размещения инфраструктуры связи на земельных участках всех форм собственности, создать правовые основы для ведения Единого цифрового реестра объектов инфраструктуры связи, а также закрепить принцип «молчаливого согласия» при выдаче разрешений на размещение объектов связи», — говорится в документе.

Формально и операторы связи, и строители телеком-инфраструктуры имеют право получать публичные сервитуты с 2023 года, но на практике механизм нуждается с доработке: в частности, потому, что сейчас с его помощью можно получить доступ далеко не ко всем земельным участкам, пишут «Известия». Например, сейчас запрещено оформлять публичные сервитуты для участков под индивидуальное жилищное строительство, личные подсобные хозяйства и земли запаса, рассказал «Известиям» директор проектного офиса TEA NEXT «Ростелекома» Анатолий Галкин.

«Оплаты за публичные сервитуты не покрывают убытки и потравы на сельскохозяйственных землях, расчет стоимости этих потрав зачастую является предметом серьезных разногласий и тормозит процесс строительства. Также до конца не закреплен вопрос об отсутствии необходимости рекультивации земель при прохождении участков бестраншейным способом. Практически все вопросы можно закрыть на законодательном уровне», — считает он.

Расширение прав доступа операторов и строителей инфраструктуры к земельным участкам позволит подключать к интернету дома и целые районы, куда сейчас зачастую невозможно провести кабель из-за сопротивления собственников земли, рассуждает Денис Кусков. Также улучшится и качество сотовой связи — опоры для размещения антенн и базовых станций можно будет устанавливать там, где сейчас это невозможно, добавил эксперт. Но, с другой стороны, наличие таких объектов может создавать неудобства владельцам частных домов, жителям коттеджных поселков, поэтому при строительстве таких объектов надо учитывать интересы всех сторон, считает он.