Россияне стали реже покупать торты и десерты с коротким сроком годности

По итогам января-марта 2026 года (последние доступные данные) розничные продажи свежих тортов и десертов с коротким сроком хранения составили 88,9 тысячи тонн, что на 3% меньше, чем годом ранее, подсчитала аналитическая компания NTech.

Изображение сгенерировано нейросетью

При этом в денежном выражении рынок, напротив, вырос на 7,5% — до 75,1 миллиарда рублей. Снижение продаж стало первым после относительно стабильного 2025 года. Тогда объем реализации свежих тортов практически не изменился, тогда как сегмент пирожных с коротким сроком хранения продемонстрировал двузначные темпы роста: на 18% в натуральном выражении — до 116 тысяч тонн и на 29% в денежном — до 92 миллиардов рублей, следует из данных NTech.

Потребители стали более рационально подходить к расходам и чаще отказываются от импульсивных покупок, считает основатель канала «Продукт медиа», независимый консультант поставщиков торговых сетей Михаил Лачугин. По его словам, свежие десерты остаются одной из самых дорогих категорий кондитерских изделий из-за короткого срока хранения, высокого уровня списаний и сложной логистики. В результате себестоимость и розничная цена такой продукции могут различаться в «десятки раз».

Одновременно покупатели все чаще переключаются на более доступные сладости, отметил руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Константин Власов. По его словам, спрос на печенье и вафли поддерживается в том числе резким подорожанием шоколада. По данным Росстата, в январе–марте средняя розничная цена одного килограмма шоколада достигла 1,6 тысячи рублей, что на 13% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Вместе с тем изменения в потребительском поведении связаны не только со стремлением экономить. Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов отмечает, что спрос внутри категории перераспределяется. В частности, потребители чаще выбирают десерты с пониженным содержанием сахара, «натуральным» составом, свежими ягодами и фруктами и прочее, уточнил Константин Власов. Покупатели активно пробуют новинки, в том числе интересуются продуктами с функциональными ингредиентами, согласен представитель X5. В торговой сети «Пятерочка» (входит в X5) по итогам первых шести месяцев 2026-го спрос на фреш-десерты вырос год к году на 9%, рассказал ее представитель.

Крупнейшими производителями свежих тортов и десертов по итогам 2025 года, по данным NTech, стали Mirel (входит в «Хлебпром») с долей рынка 23%, «Фили-Бейкер» (10%), а также Fantel и «У Палыча» — по 5%, пишут «Известия».