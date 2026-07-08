Суд рассмотрит дело по факту выстрела в живот печерянки

Мировому судье судебного участка №13 Печорского района поступило на рассмотрение уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением оружия). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В апреле 2026 года в центре Печор произошел конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой обвиняемый выстрелил из принадлежащего ему огнестрельного оружия, причинив женщине ранение в живот.

Рассмотрение уголовного дела по существу назначили на 11:00 24 июля