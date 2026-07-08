Больничный для самозанятых: как оформить псковичам в 2026 году

В 2026 году в России стартовал эксперимент, открывший новые возможности для самозанятых граждан. Теперь они смогут обезопасить себя на случай болезни: участие в программе добровольного социального страхования гарантирует им оплачиваемый больничный уже в текущем году. О том, как стать участником данного эксперимента, и на какую сумму пособия по временной нетрудоспособности могут рассчитывать самозанятые, рассказал заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Конец эпохи «незащищенности»

До 2026 года самозанятые граждане, в том числе и в Псковской области, находились вне системы социального страхования и не имели законного права уплачивать взносы на случай болезни, соответственно, не могли претендовать на выплаты по больничному. Такое право давала им регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, но на это решались немногие. Теперь — в рамках нового эксперимента — граждане, применяющие специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» (НПД), могут добровольно вступить в отношения с отделением СФР по Псковской области по обязательному социальному страхованию. При соблюдении определенных законом условий они могут получать пособия по временной нетрудоспособности. Эксперимент впервые в истории уравнивает их в правах с наёмными работниками в части социальной защиты.

Сколько стоит страховка и как оформить

Процедура получения больничного максимально упрощена и знакома самозанятым. Первое, что они должны сделать, - подать заявление на вступление в добровольные отношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в отделение СФР по Псковской области. Есть несколько способов: через мобильное приложение «Мой налог», портал Госуслуг или, в случае личного обращения, в любой офис клиентской службы отделения. Регистрация осуществляется по месту жительства, но подать заявление можно независимо от него.

Закон предлагает две страховые суммы, из которых будет рассчитываться пособие: 35 или 50 тысяч рублей в год. Тариф взносов фиксированный и составляет 3,84% от выбранной суммы.

Участник эксперимента может платить взносы как ему удобно: ежемесячно или один раз - на год вперед. Главное правило: если платите частями, нужно соблюдать регулярность и минимальный размер платежа. Иначе страховой стаж прервется.

Так, если самозанятый выбрал страховую сумму в 35 тысяч рублей, он должен следить, чтобы на его счет ежемесячно поступал платеж не меньше 1 344 рублей. В год — 16 128 рублей. Если 50 тысяч рублей — минимальный ежемесячный платеж должен составить 1 920 рублей, а годовая сумма — 23 040 рублей.

При этом платить можно и больше — например, 2 000 рублей вместо 1 344. Все переплаты будут учтены в счет будущих периодов или годовой суммы. Просто таким образом самозанятый быстрее закроет обязательства, уточнил Дмитрий Яковлев.

Изменить первоначально выбранную страховую сумму можно один раз в год и не ранее, чем через 12 календарных месяцев непрерывной уплаты страховых взносов. Например, гражданин внес первый платеж в феврале 2026 года, подать заявление на изменение страховой суммы он вправе лишь в февраля 2027-го. За год самозанятый вполне способен оценить результаты эксперимента, свои финансовые возможности и реальные потребности и перейти, например, с минимального на более высокий уровень социальной защиты.

Правило шести месяцев и строгая дисциплина

Право на пособие возникает у гражданина только после шести месяцев непрерывной уплаты взносов. Важно понимать, что первый платеж самозанятый осуществляет не в месяц подачи заявления, а в следующий за ним. Например, гражданин, заявившийся в январе, приступает к уплате взносов с февраля. Следовательно, право на оплачиваемый больничный наступит у него только в августе. Таким образом, первые пособия по временной нетрудоспособности участникам эксперимента региональное отделение фонда начнет выплачивать в августе текущего года.

Важный нюанс: если самозанятый заболел, то в период болезни взносы не платятся, но его страховой стаж при этом не прерывается. А вот если он перестает вносить платежи по любой другой причине, его участие в программе автоматически прекращается, и он теряет право на получение пособия по временной нетрудоспособности.

Если оплата не поступит в месяце, следующем за месяцем регистрации его заявления или в любом из последующих месяцев непрерывной уплаты, самозанятый исключается из эксперимента. Особенно обидной может показаться ситуация, когда человек забудет внести взнос по истечении шести или даже одиннадцати месяцев. Чтобы снова стать участником программы социального страхования, ему придется подать очередное заявление в СФР, при этом отсчет периода непрерывной уплаты страховых взносов начнется с месяца подачи нового заявления.

«Чтобы избежать такой ситуации, рекомендуем воспользоваться услугой автоплатежа, которую предлагают мобильное приложение «Мой налог» или отделения банков. Отметим, программа добровольного страхования самозанятых также не предусматривает и возврата уплаченных взносов ни при каких обстоятельствах», - рассказал Дмитрий Яковлев.

Двойная выгода для тех, кто совмещает

Самозанятый, одновременно работающий по трудовому договору и являющийся участником программы добровольного страхования, имеет законное право на две выплаты — как работающий сотрудник и как добровольно застрахованный. Это связано с тем, что эти два статуса регулируются разными правовыми механизмами и не исключают друг друга. Поэтому такой гражданин при наступлении страхового случая вполне законно получит две выплаты по больничному.

Как считают деньги: формула и пример

Расчет производится по общим правилам, как и для работающих граждан, но с учетом специфики. Во-первых, размер среднего заработка самозанятого будет зависеть от того, как долго он платил взносы: если от 6 до 12 месяцев, то специалисты СФР возьмут в расчет 70% от выбранной им страховой суммы, если 12 и более месяцев подряд, то уже 100%.

Во-вторых, при расчете пособия, как и у всех застрахованных граждан, будет учтен общий страховой стаж, включая периоды работы самозанятого по найму. Так, при общем стаже до 5 лет он вправе рассчитывать на 60% от среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет — на 80%, от 8 лет и более — на 100%.

Вот конкретный пример расчета больничного. Например, самозанятый выбрал страховую сумму 50 000 рублей и платит взносы, допустим, уже 8 месяцев. Его страховой стаж — 6 лет. В сентябре он проболел 10 дней. Его средний дневной заработок составит: (50 000 руб. * 70%) / 30 дней = 1 166,67 рублей. С учетом его стажа (80%), дневное пособие будет стоить — 933,33 рубля. Следовательно, за 10 дней болезни он получит 9 333,3 рубля.

Перечень страховых случаев для самозанятого такой же, как и для наемных работников: временная нетрудоспособность из-за болезни или травмы самого гражданина, необходимость ухода за больным членом семьи, в том числе ребенком, карантин, протезирование по медицинским показаниям в стационаре и долечивание в санатории.

Важно подчеркнуть, что этот эксперимент касается только выплат по временной нетрудоспособности и не распространяется на «декретные» выплаты и пособия по уходу за ребенком.

Бонусы для здоровых и санкции для частых пациентов

Закон стимулирует длительное участие без заболеваний. Если самозанятый непрерывно платит взносы и не обращается за больничным в течение 18 месяцев, то уже с 19-го его ежемесячный платеж уменьшается на 10%. Если он не болеет 24 месяца, то с 25-го скидка составит уже 30%. И наоборот, если кто-то слишком часто берет больничные и сумма выплат значительно превышает страховую сумму, для него могут быть введены повышающие коэффициенты на следующий период. Если за 12 месяцев сумма выплаченных самозанятому пособий превысит выбранную страховую сумму более чем на 50%, ежемесячный взнос будет увеличен на 10% на следующие полгода. Это механизм сбалансированности системы.

Статистика и советы экспертов

По данным на сегодняшний день, в отделение СФР по Псковской области с заявлениями на вступление в добровольные отношения по социальному страхованию обратились 84 самозанятых.

После заметного старта в январе (было зарегистрировано больше всего заявлений) интерес сохраняется на стабильном уровне: ежемесячно к программе присоединяются в среднем 8–15 человек. 68% (49 самозанятых) из числа застраховавшихся выбрали более высокий уровень страховой защиты — сумму в размере 50 000 рублей.

Регулярно платят страховые взносы 72 участника эксперимента, 33 из которых уже в августе смогут уйти на оплачиваемый больничный. Эксперимент только набирает обороты: самозанятые пока присматриваются к программе, оценивают нагрузку и свои потребности, отметил Дмитрий Яковлев.

Право на пособие появляется только после шести месяцев непрерывной уплаты взносов, поэтому чем раньше самозанятый присоединится к эксперименту, тем быстрее получит финансовую защиту.

За консультацией псковичи могут обратиться в Единый контакт-центр по телефону: 8-800-1-000-001. Задать свои вопросы можно и на региональных страницах социальных сетей отделения СФР по Псковской области. Также подробную консультацию можно получить в любой клиентской службе СФР. Для удобства граждан клиентские службы работают не только в будни, но и каждую последнюю субботу месяца.

Александра Мошина