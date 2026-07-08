Члены ОНК Псковской области посетили ИЦ-1 с проверкой

Исправительный центр №1 УФСИН России по Псковской области посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Псковской области Александр Савунов и Павел Козырев. Мероприятие прошло в рамках общественного контроля за соблюдением прав осужденных к принудительным работам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по региону.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В сопровождении врио начальника ИЦ-1 Ивана Гаморчука члены ОНК осуществили обход территории учреждения. Общественники осмотрели помещения для нарушителей, прогулочный двор, комнаты в общежитии для проживания осужденных, бытовые помещения, санитарные узлы, столовую и режимную территорию. По итогам осмотра отмечено, что условия содержания осужденных соответствуют установленным требованиям.

В ходе проверки члены ОНК провели опрос отбывающих наказание на предмет наличия жалоб на условия содержания и трудоустройства.

По завершении обхода состоялась рабочая встреча членов ОНК с руководством ИЦ-1, в ходе которой обсуждались вопросы деятельности учреждения. Особое внимание было уделено аспектам соблюдения законных прав осужденных и поддержания установленного порядка в исправительном центре.