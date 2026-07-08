 
Общество

Члены ОНК Псковской области посетили ИЦ-1 с проверкой

0

Исправительный центр №1 УФСИН России по Псковской области посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Псковской области Александр Савунов и Павел Козырев. Мероприятие прошло в рамках общественного контроля за соблюдением прав осужденных к принудительным работам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по региону. 

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В сопровождении врио начальника ИЦ-1 Ивана Гаморчука члены ОНК осуществили обход территории учреждения. Общественники осмотрели помещения для нарушителей, прогулочный двор, комнаты в общежитии для проживания осужденных, бытовые помещения, санитарные узлы, столовую и режимную территорию. По итогам осмотра отмечено, что условия содержания осужденных соответствуют установленным требованиям.

В ходе проверки члены ОНК провели опрос отбывающих наказание на предмет наличия жалоб на условия содержания и трудоустройства.

По завершении обхода состоялась рабочая встреча членов ОНК с руководством ИЦ-1, в ходе которой обсуждались вопросы деятельности учреждения. Особое внимание было уделено аспектам соблюдения законных прав осужденных и поддержания установленного порядка в исправительном центре.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026