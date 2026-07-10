Министр соцзащиты Псковской области объяснила стратегию двух «семейных» праздников

Решение разделить один день на два праздника – День семьи, любви и верности и День многодетной семьи, принято для того, чтобы укрепить семьи и мотивировать людей на ее расширение. Об этом заявила министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«День семьи, любви и верности и День многодетной семьи – два очень важных праздника для нашей Псковской области. Я мониторила соцсети после праздника, и если в предыдущие годы не все друг друга поздравляли, то в этом году лента чествовала этот день. Люди не только писали пожелания, но и выставляли фото своих семей», – отметила Ольга Евстигнеева.

Именно поэтому такой праздник становится народным, считает министр. «Может, именно таких праздников для крепкой семьи нам не хватало? Это очень дорогого стоит», – размышляет она.

Помимо основного государственного праздника, День многодетной семьи псковичи праздновали впервые. В преддверии этого дня в Пскове прошел большой форум.

«Форум прошел удачно и успешно. Нашим губернатором (Михаилом Ведерниковым – ред.) принято несколько решений для многодетных семей – материальные и нематериальные. Теперь ежегодно у нас будет в регионе проводиться такая встреча. На этот счет также будут выделяться определенная сумма», – пояснила Ольга Евстигнеева.

Отвечая на вопрос о том, почему у региона возникла необходимость отделить многодетную семью от обычной, министр социальной защиты объяснила это стратегическими намерениями: «Этот день утвердило Законодательное Собрание. Я считаю, что это стратегическое направление для укрепления семей и чтобы в них преобладала многодетность. Мы все к этому стремимся. И с каждым годом в нашем регионе многодетных семей становится все больше и больше».