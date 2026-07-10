Министр соцзащиты Псковской области объяснила стратегию двух «семейных» праздников

Решение разделить один день на два праздника – День семьи, любви и верности и День многодетной семьи, принято для того, чтобы укрепить семьи и мотивировать людей на ее расширение. Об этом заявила министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Именно поэтому такой праздник становится народным, считает министр. «Может, именно таких праздников для крепкой семьи нам не хватало? Это очень дорогого стоит», – размышляет она.
Помимо основного государственного праздника, День многодетной семьи псковичи праздновали впервые. В преддверии этого дня в Пскове прошел большой форум.
Отвечая на вопрос о том, почему у региона возникла необходимость отделить многодетную семью от обычной, министр социальной защиты объяснила это стратегическими намерениями: «Этот день утвердило Законодательное Собрание. Я считаю, что это стратегическое направление для укрепления семей и чтобы в них преобладала многодетность. Мы все к этому стремимся. И с каждым годом в нашем регионе многодетных семей становится все больше и больше».
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