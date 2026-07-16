Десятый том книги «Солдаты Победы» в Псковской области получат в дар более 200 семей

Торжественные мероприятия, приуроченные к 82-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, прошли в Опочке вчера, 15 июля. В этот день у монумента воинам-освободителям почтили память павших, а в местном Доме культуры состоялась презентация десятого муниципального тома историко-документальной книги «Солдаты Победы». В мероприятиях приняли участие вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих и депутат регионального парламента Виктор Антонов, сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Фотографии: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

У стелы собрались ветераны, юнармейцы и жители округа. Почётный караул, гимн России и минута молчания задали торжественный тон митингу. Глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин напомнил о тяжести тех лет: «Долгих три года наш район находился в оккупации. Это лишения, это казни, это расстрелы. Но мы не сдались – мы с честью выдержали это испытание. Мы должны воспитать подрастающее поколение, чтобы оно знало, какой ценой досталась нам эта победа».

Затем на митинге собравшимся зачитали приветственный адрес губернатора Михаила Ведерникова. Глава региона подчеркнул: «Наш святой долг – беречь историческую правду о Великой Отечественной войне и защищать память о тех, кто встал на защиту Отечества. Молодое поколение должно знать и помнить имена земляков, сражавшихся за свободу и независимость Родины».

Особый эмоциональный отклик вызвало выступление ветерана, который обратился к землякам с пронзительными словами: «Пока наши сердца бьются, помните, какой ценой завоёвано счастье. Заклинаю вас: пожалуйста, помните! И особенно актуальны эти слова сейчас, когда вновь посягнули на нашу свободу. Победа будет за нами, как всегда – была, есть и будет! На этом стоит, стояла и стоять будет русская земля!»

Продолжением памятного дня стала презентация в Доме культуры. Работа над опочецким томом книги «Солдаты Победы» велась с 2023 года. В издание вошли сведения о 820 ветеранах, опубликовано 380 фотографий. Особые разделы посвящены не только тем, кто сражался за Родину, но и тем, кто считался пропавшим без вести, но остался в живых, а также воспоминаниям фронтовиков и сочинениям школьников местной гимназии.

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский подчеркнул важность документальных проектов для сохранения исторической правды и пожелал, чтобы их было как можно больше по всей стране. «Мы должны фиксировать всё это в документах. Мы не должны дать возможность переписать нашу историю. И, конечно, очень важно, чтобы следующие поколения учились на этих книгах, знали эти события», – отметил парламентарий.

Пожелания неиссякаемой энергии, новых исследовательских находок и сил продолжать важное дело передала составителям книги от имени первого заместителя губернатора Веры Емельяновой министр социальной защиты Ольга Евстигнеева. «Благодаря сплочённой и кропотливой работе авторов, архивистов, волонтёров и всех неравнодушных, лица героев оживают на страницах томов "Солдаты Победы". Статьи позволяют сохранить истории людей и передают память следующим поколениям», – говорится в обращении первого замгубернатора.

Игорь Дитрих отметил глубокую связь исторической памяти с современностью. «Знаменательно, что презентация десятого тома совпала с днём освобождения города. В этой книге отражена судьба каждого из тех, кто прошёл войну и вернулся на нашу землю. Им пришлось набраться сил, чтобы всё восстановить, продолжать жить, воспитывать детей и внуков. Огромная благодарность тем, кто начал и продолжает эту работу. Победа будет за нами! И мы будем продолжать беречь тот мир над головой, который в бою отвоюют наши солдаты», – подчеркнул зампредседателя Собрания.

«Главная задача историко-документальной коллегии – рассказать по возможности о каждом солдате, офицере, генерале. Мы работали добросовестно и неутомимо. Ваш опочецкий том писался три года. Издание красивое, надёжное, а самое главное – правдивое. Работа на этом не закончена: хотелось бы, чтобы о тысячах и миллионах людей знали мы и наши потомки», – рассказал о кропотливом труде над изданием заместитель председателя редакционной коллегии проекта Виктор Антонов.



В завершение мероприятия муниципальные тома книги были бесплатно переданы семьям опочан, чьи родственники увековечены на её страницах. В общей сложности книгу получат в дар более 200 семей. Проект «Солдаты Победы» продолжает оставаться важнейшим инструментом сохранения исторической правды и воспитания молодёжи.