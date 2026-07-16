Кто сидит в углу спальни, пока вы не можете дышать: как побороть сонный паралич

Ощущение чужого присутствия в комнате, давление на грудь и полная неподвижность — так выглядит явление, породившее легенды о домовых и демонах. Что на самом деле происходит с мозгом в этот момент и почему паниковать не стоит даже если кажется, что вы не одни, ответил кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Л. О. Бадаляна ИНН Пироговского университета Артем Толмачев.
Изображение сгенерировано ИИ
Специалист пояснил, что сонный паралич — это состояние, которое может выглядеть пугающе, но в большинстве случаев не представляет угрозы для жизни. Человек уже проснулся или, наоборот, только засыпает, осознает происходящее, однако не может пошевелиться или произнести ни слова. Нередко к этому ощущению присоединяется чувство присутствия кого-то в комнате, давление на грудную клетку, ощущение удушья или даже зрительные и слуховые образы. Именно эти переживания стали основой многих мистических историй о «домовых», «ночных демонах» или потусторонних сущностях.
С медицинской точки зрения сонный паралич объясняется особенностями работы головного мозга во время фазы быстрого сна (REM). Именно в этот период человек видит наиболее яркие сновидения, а мышцы тела временно выключаются из активной работы. Как отмечает эксперт, такой механизм необходим для того, чтобы человек не повторял движения, которые совершает во сне. Иногда происходит своеобразный сбой: сознание уже проснулось, а мышечная «блокировка» еще сохраняется.
По разным данным, хотя бы один эпизод сонного паралича в течение жизни переживают многие люди. Чаще всего он возникает у подростков и молодых взрослых, однако может наблюдаться в любом возрасте. Вероятность подобных эпизодов увеличивается при хроническом недосыпании, нерегулярном режиме сна, выраженном стрессе, тревожных расстройствах, смене часовых поясов и сильном эмоциональном перенапряжении, пишет RuNews24.ru. По словам эксперта, сам по себе сонный паралич обычно продолжается от нескольких секунд до нескольких минут и проходит самостоятельно. Несмотря на выраженный страх, человек не перестает дышать и не находится в смертельной опасности. После восстановления мышечного контроля неприятные ощущения исчезают без каких-либо последствий.
Снизить вероятность возникновения сонного паралича помогают достаточно простые меры. Важно соблюдать стабильный режим сна, спать не менее 7–9 часов, ограничить употребление кофеина и алкоголя в вечернее время, по возможности уменьшать уровень стресса и не пользоваться гаджетами непосредственно перед сном. Для людей, у которых эпизоды возникают при сне на спине, полезной может оказаться смена положения тела во время ночного отдыха. Артем Толмачев подчёркивает, что нужно всегда помнить: сонный паралич — это не признак психического заболевания, не мистическое явление и не «выход в потусторонний мир».