Кто сидит в углу спальни, пока вы не можете дышать: как побороть сонный паралич

Ощущение чужого присутствия в комнате, давление на грудь и полная неподвижность — так выглядит явление, породившее легенды о домовых и демонах. Что на самом деле происходит с мозгом в этот момент и почему паниковать не стоит даже если кажется, что вы не одни, ответил кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Л. О. Бадаляна ИНН Пироговского университета Артем Толмачев.

Изображение сгенерировано ИИ

Специалист пояснил, что сонный паралич — это состояние, которое может выглядеть пугающе, но в большинстве случаев не представляет угрозы для жизни. Человек уже проснулся или, наоборот, только засыпает, осознает происходящее, однако не может пошевелиться или произнести ни слова. Нередко к этому ощущению присоединяется чувство присутствия кого-то в комнате, давление на грудную клетку, ощущение удушья или даже зрительные и слуховые образы. Именно эти переживания стали основой многих мистических историй о «домовых», «ночных демонах» или потусторонних сущностях.

С медицинской точки зрения сонный паралич объясняется особенностями работы головного мозга во время фазы быстрого сна (REM). Именно в этот период человек видит наиболее яркие сновидения, а мышцы тела временно выключаются из активной работы. Как отмечает эксперт, такой механизм необходим для того, чтобы человек не повторял движения, которые совершает во сне. Иногда происходит своеобразный сбой: сознание уже проснулось, а мышечная «блокировка» еще сохраняется.

«В результате человек полностью осознает окружающую обстановку, но не может двигаться. Ощущение чьего-то присутствия также имеет научное объяснение. В момент перехода между сном и бодрствованием отдельные участки мозга продолжают работать в режиме сновидения. Из-за этого могут возникать зрительные, слуховые или тактильные галлюцинации. Они воспринимаются как абсолютно реальные, поэтому многие люди уверены, что столкнулись с чем-то сверхъестественным. На самом деле речь идет о кратковременном смешении механизмов сна и бодрствования», - отметил Артем Толмачев.

По разным данным, хотя бы один эпизод сонного паралича в течение жизни переживают многие люди. Чаще всего он возникает у подростков и молодых взрослых, однако может наблюдаться в любом возрасте. Вероятность подобных эпизодов увеличивается при хроническом недосыпании, нерегулярном режиме сна, выраженном стрессе, тревожных расстройствах, смене часовых поясов и сильном эмоциональном перенапряжении, пишет RuNews24.ru. По словам эксперта, сам по себе сонный паралич обычно продолжается от нескольких секунд до нескольких минут и проходит самостоятельно. Несмотря на выраженный страх, человек не перестает дышать и не находится в смертельной опасности. После восстановления мышечного контроля неприятные ощущения исчезают без каких-либо последствий.

«Тем не менее оставлять без внимания регулярно повторяющиеся эпизоды не стоит. Если сонный паралич возникает часто, сопровождается выраженной дневной сонливостью, внезапными приступами засыпания, потерей мышечного тонуса при сильных эмоциях или другими нарушениями сна, необходимо обратиться к врачу. В некоторых случаях подобные симптомы могут быть связаны с нарколепсией или другими расстройствами сна, требующими диагностики и лечения», — подчеркнул специалист.

Снизить вероятность возникновения сонного паралича помогают достаточно простые меры. Важно соблюдать стабильный режим сна, спать не менее 7–9 часов, ограничить употребление кофеина и алкоголя в вечернее время, по возможности уменьшать уровень стресса и не пользоваться гаджетами непосредственно перед сном. Для людей, у которых эпизоды возникают при сне на спине, полезной может оказаться смена положения тела во время ночного отдыха. Артем Толмачев подчёркивает, что нужно всегда помнить: сонный паралич — это не признак психического заболевания, не мистическое явление и не «выход в потусторонний мир».