«Зеркала»: реакция СМИ и водителей на «топливный кризис»

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) премьерный выпуск программы «Зеркала». Его для вас проведут Константин Калиниченко и Ксения Журавкова.

Основной темой выпуска станет «топливный кризис». Ведущие обсудят первопричины его появления, влияние на жизнь обычных граждан, как правительство борется с данной ситуацией, а также реакцию СМИ и водителей на сложившуюся ситуацию.

Начало программы — в 12:04. Видеотрансляцию можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.