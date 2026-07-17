Елену Косенкову признали Почетным гражданином города Пскова

Вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Пскова» заслуженному и почетному работнику текстильной и легкой промышленности РФ, генеральному директору ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» Елене Косенковой рассмотрели депутаты Псковской городской Думы в рамках очередного заседания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Инициаторы обращения отметили, что Елена Косенкова не только настоящий профессионал своего дела, но и человек с активной жизненной позицией, избиралась депутатом Псковского областного Собрания, членом Общественной палаты региона, много лет активно занимается благотворительной деятельностью.

С начала специальной военной операции она активно участвует в организации гуманитарных сборов на нужды бойцов специальной военной операции. Елена Косенкова дважды становилась победителем конкурса «Деловой человек года», в 2002 году награждена Орденом Почета по указу президента России Владимира Путина.

«Я хотел бы от своего имени и от членов торгово-промышленной палаты поддержать кандидатуру Елены Александровны», - сказал депутат Денис Иванов.

«Она занимается и благотворительной деятельностью. Благодаря ее харизме региональный Союз пенсионеров занимает ведущие позиции в стране», - добавила депутат Галина Неваленная.

«То что касается Славянки, в свое время это фабрика пережила сложные времена. В этом заслуга руководителя. А ее руководитель очень сильный и порядочный человек. Хотелось бы, чтобы в городе было больше таких людей, а мы бы их отмечали. Их надо ставить в пример. Я однозначно "за" такое решение», - подчеркнул Олег Брячак.

«Кандидатура поддержана администрацией. Елена Александровна вносила и вносит большой вклад в развитие города. Она всегда болеет за свой коллектив и не стесняясь задает неудобные вопросы. Те заслуги и регалии, которые сегодня озвучили, за ними стоит большая работа и дай Бог, чтобы таких людей у нас было больше. Прошу поддержать кандидатуру Елены Александровны. Она еще много хорошего сделает и для предприятия и для города», - высказал своё мнение глава города Пскова Борис Елкин.

Депутаты проголосовали единогласно за кандидатуру Елены Косенковой.