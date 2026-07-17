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В Пскове дополнительно выделили 20,4 млн рублей на ремонт школ, спорткомплекса и центра помощи детям

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Дополнительно выделили 20,4 миллиона рублей на ремонт и оснащение муниципальных учреждений образования и спорта Пскова. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в Мах.

Фотографии: Борис Елкин / Мах

В этом году получат средства следующие учреждения: Спорткомплекс «Олимп» – порядка 12,5 миллионов на приведение в нормативное состояние помещений, чтобы уже 1 сентября наши дети пришли заниматься в обновленные залы.

Школе №18 дополнительно выделили 2,6 миллиона на капитальный ремонт спортплощадки, которая уже несколько лет стоит закрытой, так как находится в аварийном состоянии. Школа №23 – 559 тысяч на капитальный ремонт актового зала.

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи – 685 тысяч на создание безбарьерной среды для детей-инвалидов и обустройство входной группы.

Выделили еще два миллиона на оснащение пищеблока и гардероба в гимназии ПИЛГ на Юбилейной, дом 56, а также один миллион — на проведение капремонта в 2026 году. В 2027 году направим учреждению еще 29 миллионов рублей на проведение работ по капитальному ремонту.

Центр образования «ППК» получил почти один миллион рублей на материально-техническое обеспечение школы.

 
«Этих сумм хватит на выполнение всех необходимых работ. Все лучшее – детям!» — комментирует Борис Елкин.
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