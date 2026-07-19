Мошенники стали выманивать у россиян деньги под предлогом выплаты за лекарства

Дистанционные мошенники применяют многоэтапные схемы хищений, убеждая пенсионеров в возможности получить компенсацию за якобы некачественные лекарства. Это следует из материалов МВД России.

На первом этапе потенциальной жертве звонит неизвестный и представляется следователем. Он утверждает, что заказанный пенсионером препарат по результатам экспертизы признан ядовитым веществом. Злоумышленник убеждает человека написать заявление на производителя медикаментов и отправить его по почте, после чего связь прерывается.

Позже мошенники вновь связываются с жертвой и сообщают, что заявление удовлетворено, а суд якобы присудил денежную выплату за причиненный вред здоровью. Далее в схему вступает сообщник под видом адвоката, который помогает открыть банковский счет для получения компенсации.

Затем пенсионеру снова звонит «следователь» и заявляет, что перевод средств был оформлен неверно, что якобы влечет за собой уголовную ответственность. Звонящий требует выполнять все его указания, включая перевод личных сбережений на сторонние счета. В результате человек лишается накоплений.

В МВД советуют немедленно прекращать разговор, если звонок поступает от незнакомцев, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, прокуратуры или банков. Граждан призывают не выполнять требования посторонних лиц по переводу денег, оформлению кредитов или снятию наличных средств, пишет ТАСС.