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Андрей Козлов: Главное достижение VII созыва Заксобрания — увеличение бюджета почти в два раза

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Главное достижение VII созыва Законодательного Собрания Псковской области — увеличение бюджета региона почти в два раза, рассказал председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию, парламентарий по округу №12 Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Андрей Козлов считает, что побед у VII созыва Заксобрания достаточно много, есть чем похвастаться: «Вы знаете, это все — не заслуга одного нашего парламента. Есть вопросы о федеральной повестке дня, где приоритеты озвучивает наш президент, выполняет правительство, и без их поддержки, без их помощи, без их направления мы бы это не могли сделать».

Парламентарий избирался от партии «Единая Россия». Работает в избирательном округе №12 и постоянно выезжает туда. Напомним, что в состав округа входят Великолукский, Куньинский, Новосокольнический и Усвятский округа: «Я оттуда родом, с тех мест, поэтому плотно работаю с районами, с местными властями, с населением, с помощниками и с волонтерами. И сам являюсь секретарем Новосокольнического местного отделения. Поэтому, в принципе, проблемы с нами не понаслышке».

«Когда мы идем на выборы, всегда, и нынешний год - тоже не исключение, мы проходим праймериз. Соответственно, мы объезжаем свои округа, мы берем наказы от наших избирателей, с каждым годом они меняются. Пять лет назад, когда мы шли на выборы, очень было много вопросов по связи. Соответственно, мы в рамках наказа, когда очень много обращений, включали это в Народную программу "Единой России"», — объяснил Андрей Козлов. 

Парламентарий вспомнил, что раньше в округе была проблема со школами. Лет 30 ни одну школу не ремонтировали, а новые не строили. Но, по его словам, когда появилась программа, школы, которые подходили по критериям участия, начали ремонтироваться. Программа видоизменялась не один раз, в ходе чего школы наделяли финансированием, оснащали и различной техникой, и мебелью, теперь они стали соответствовать всем требованиям качества.

После встал вопрос по детским садам. «Сейчас, наверное, надо будет это включать в Народную программу. То есть, соответственно, работа у нас достаточно рутинная. И задача депутата, который идет на следующий срок, определять такие наказы и в течение действия полномочий как-то пытаться сдвигать с мертвой точки эти системные проблемы», — прокомментировал Андрей Козлов.

«Мы работаем вместе с нашими коллегами, в рамках федеральной повестки, вместе с правительством. Если говорить о всех достижениях, нам не хватит времени. А самое большое достижение, я вам скажу, это вопрос бюджета. Когда мы начинали, помните, какой бюджет был? Сейчас бюджет почти 70 миллиардов рублей, он увеличился практически в два раза. Вопросы госдолга, вопросы экономики во главу угла ставим. И на сегодняшний момент очень важная позиция - наша Псковская область стала зарабатывать сама для себя. У нас сейчас собственные доходы превышают и госдолг, и ряд полномочий. Поэтому, наверное, основная наша заслуга, я считаю, в стабильно развивающейся области в отрасли экономики», — резюмировал Андрей Козлов.
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Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)

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