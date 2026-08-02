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Эксперт рассказал о причинах лишних трат россиян по выходным

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Большинство россиян сталкиваются со спонтанными расходами именно в выходные дни: чаще всего дополнительные траты связаны с питанием вне дома, развлечениями и покупками для себя и дома. Об этом «Известиям» 2 августа сообщили аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» по итогам опроса 3 тысяч россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

По данным исследования, 64% участников признались, что в субботу и воскресенье тратят больше запланированного. Наиболее распространенной категорией незапланированных расходов стало питание вне дома, далее следуют покупки для отдыха и досуга, одежда, косметика и товары для дома.

Аналитики выяснили, что главным фактором дополнительных расходов остается наличие свободного времени. Также россияне чаще выходят за рамки бюджета из-за встреч с друзьями и родственниками, скидок и специальных предложений.

«Главным фактором спонтанных расходов остается свободное время. Такой ответ выбрали 36% участников опроса», — отметили аналитики «Выберу.ру».

При этом почти половина опрошенных россиян не определяет заранее сумму, которую готовы потратить в выходной день. Часть участников устанавливает примерный лимит, а некоторые планируют бюджет практически для каждой покупки или поездки.

Исследование показало, что наиболее склонны к спонтанным расходам россияне в возрасте от 25 до 34 лет. Среди них о регулярных незапланированных покупках сообщили 73% респондентов. Чаще других с такой привычкой сталкиваются сотрудники сфер продаж и маркетинга.

Основным местом импульсивных покупок остаются торговые центры, однако значительная часть россиян также совершает незапланированные траты на маркетплейсах, в кафе и ресторанах, во время поездок и мероприятий.

После выходных 46% участников исследования пересматривают свой бюджет на оставшуюся часть месяца, чтобы компенсировать дополнительные расходы. Еще часть россиян не меняют финансовые планы или сокращают траты в последующие выходные.

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