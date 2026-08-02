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Сегодня в России отмечают День железнодорожника

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День железнодорожника, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа в ряде стран — бывших республиках Советского Союза, ведет свою историю еще из 19 века.

Фото: служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»

В жизни каждой страны железные дороги всегда играют особую роль. Они были и остаются главной транспортной артерией, связывающей воедино города. Этот профессиональный праздник работников данной отрасли учрежден еще в царской России в 1896 году и был приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог в стране.

В период его правления были построены: первая прогулочная железная дорога в Царское село, первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы. День железнодорожника в те годы, вплоть до 1917 года, праздновался 25 июня (по старому стилю).

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