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В ГД призвали ввести «материнскую зарплату» в 20 тысяч рублей за ребенка

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В России предложили ввести так называемую материнскую зарплату — ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей за каждого ребенка в возрасте от трех лет. С такой инициативой 2 августа выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев (фракция «Справедливая Россия»).

«У нас есть государственная поддержка одиноких, многодетных, но позиция партии «Справедливая Россия» проста и понятна: каждая мама должна получать материнскую зарплату. Необходимо платить за каждого ребенка начиная с трех лет по 20 тыс. рублей», — рассказал депутат в беседе с ТАСС.

Гусев пояснил, что женщины, воспитывающие двух и более детей, зачастую не имеют возможности выходить на работу и зарабатывать деньги. В результате семья оказывается в ситуации, когда единственным источником дохода становится заработная плата отца.

Депутат подчеркнул, что его партия уже неоднократно выступала с подобными инициативами и намерена и дальше добиваться их законодательного закрепления. Без таких решений, убежден Гусев, повысить демографию невозможно.

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