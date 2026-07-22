Пешеходные дорожки и цветочные клумбы появятся в сквере в Острове-3

Активисты планируют организацию пешеходных дорожек и цветочных клумб в сквере в Острове-3. О территории, преобразившаяся благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.
Работы здесь завершены раньше срока, вечером на игровой площадке собираются дети со всего микрорайона.
Видео: Михаил Ведерников / Мах
Председатель местного ТОСа и общественный помощник губернатора Валентина Шарыгина рассказала, что жители заинтересованы в благоустройстве территорий и всегда готовы помочь.
Глава округа Дмитрий Быстров обратил внимание на необходимость ремонта внутриквартальных проездов у трех пятиэтажек, относящихся к территории ТОСа.