Пешеходные дорожки и цветочные клумбы появятся в сквере в Острове-3

Активисты планируют организацию пешеходных дорожек и цветочных клумб в сквере в Острове-3. О территории, преобразившаяся благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Работы здесь завершены раньше срока, вечером на игровой площадке собираются дети со всего микрорайона.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

Председатель местного ТОСа и общественный помощник губернатора Валентина Шарыгина рассказала, что жители заинтересованы в благоустройстве территорий и всегда готовы помочь.

Глава округа Дмитрий Быстров обратил внимание на необходимость ремонта внутриквартальных проездов у трех пятиэтажек, относящихся к территории ТОСа.