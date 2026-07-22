«Этнический скобарь» Александр Коновалов станет зампредседателя Конституционного суда

Уходящую из Конституционного суда (КС) Людмилу Жаркову на посту зампреда КС сменит бывший министр юстиции и экс-представитель президента в КС Александр Коновалов, который считается не только блестящим юристом, но и политическим тяжеловесом. И хотя должность освобождается только в октябре, назначение, как ожидается, состоится уже на этой неделе: рассмотреть соответствующее представление президента Владимира Путина Совет Федерации планирует 24 июля.

Фото: senatinform.ru

Президент Владимир Путин представил действующего судью Конституционного суда и бывшего главу Минюста РФ Александра Коновалова к назначению на должность заместителя председателя КС. Об этом сообщил 20 июля председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Совет Федерации на заседании 24 июля планирует рассмотреть вопрос о назначении Александра Коновалова на новую должность также с 1 октября, говорится в сообщении сенатора, пишет «Коммерсантъ».

В 2008–2020 годах Александр Коновалов занимал пост министра юстиции РФ, а в 2020 году был назначен полпредом президента в Конституционном суде. Причем, как рассказывал позднее сенаторам председатель КС Валерий Зорькин, еще в качестве президентского представителя господин Коновалов мог считаться соавтором нескольких решений суда. В частности, именно благодаря ему в нашумевшем постановлении об отсутствии срока давности для антикоррупционных исков прокуроров появилась оговорка о том, что это правило не распространяется на дела о приватизации. В апреле 2025-го президент представил Александра Коновалова к назначению судьей КС, а уже спустя год с небольшим он заслужил повышение.

Заместитель председателя является важной административной фигурой в КС, отмечает доцент кафедры конституционного права Российского государственного университета правосудия Ольга Кряжкова.

Помимо рутинных задач именно он должен исполнять обязанности председателя, если тот по каким-то причинам не сможет осуществлять их сам. При этом ни Конституция, ни закон о КС не связывают президента какими-либо условиями для назначения зампреда суда, будь то стаж работы судьей КС или же возраст кандидата. Хотя именно эти факторы, по некоторым оценкам, сыграли ключевую роль в июне 2025 года при назначении на должность зампреда Людмилы Жарковой, работающей судьей КС с 1997 года. Таким образом, констатирует эксперт, выбор кандидатуры Александра Коновалова продиктован другими соображениями: могли сыграть роль его огромный управленческий опыт или особые профессиональные качества.

Одновременно президент представил к назначению на должность судьи КС Викторию Коробченко, которая сейчас возглавляет управление конституционных основ трудового законодательства и социальной защиты секретариата КС. Это уже достаточно типичный карьерный трек для членов КС: ранее его судьями дважды становились руководители секретариата суда (Владимир Сивицкий в 2023 году и Евгений Тарибо в 2025-м), выходцем из аппарата является и действующий судья КС Константин Калиновский.

С учетом предстоящего назначения после ухода Жарковой в КС по-прежнему будет 10 судей из списочных 11, и риска утраты кворума не возникнет (8 судей — минимальное число, при котором КС сохраняет правомочность).

Однако отставка Людмилы Жарковой могла бы иметь еще одно последствие, ведь она является единственной женщиной-судьей в КС, добавляет Ольга Кряжкова.

В свете этого факта кандидатура Виктории Коробченко выглядит вполне логичной, к тому же она, как и Людмила Жаркова, специализируется на трудовом праве и социальных вопросах.

Теперь же, если не случится ничего неожиданного, президент может не возвращаться к кадровым вопросам в КС вплоть до 2029 года, когда предельного для судьи 70-летнего возраста достигнет Сергей Князев.

Александр Коновалов рассказал, что он из семьи военных. Своей родиной считает Ленинград. Но на четверть он волжанин. Ранее в интервью программе «Вести» он признался, что «на три четверти этнический скобарь»