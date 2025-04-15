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Общество

«Этнический скобарь» назначен судьей Конституционного суда

17.04.2025 17:27|ПсковКомментариев: 0

Совет Федерации 16 апреля единогласно утвердил полномочного представителя президента в Конституционном суде (КС) и бывшего министра юстиции РФ Александра Коновалова в должности судьи КС. Вопросов к кандидату у сенаторов было немного, а сам он, по сути, признался, что этот день стал вершиной его карьеры.

Фото: senatinform.ru

Представляя Александра Коновалова, председатель КС Валерий Зорькин заверил сенаторов, что на посту полпреда, который тот занимал с 2020 года, бывший министр не «указывал» и не «диктовал» суду, что делать, а только представлял от имени президента «свое собственное отношение» к оспариваемым законам и иным правовым документам. «Мы имеем дело с настоящим доктором наук»,— подчеркнул Зорькин, напомнив, что работы кандидата связаны с цивилистикой (наукой о гражданском праве): «Как раз наступил момент (в КС.— ред.), когда по этой дисциплине, по этому профилю возникла очень большая необходимость, поскольку идет время и в отставку (в связи с возрастом.— ред.) уходят судьи (специализирующиеся на гражданском праве.— ред.)».

Напомним, в текущем году 70-летия, то есть предельного возраста работы в КС, достигли судьи Сергей Казанцев и Лариса Красавчикова, которые уже ушли в отставку. В мае придет очередь Николая Мельникова, а в сентябре — Людмилы Жарковой. КС остается правомочным, если в его составе насчитывается не менее восьми человек. С учетом Коновалова их стало девять.

Впрочем, несмотря на грядущую отставку еще двух судей, новых назначений в КС в ближайшее время не предвидится, пишет «Коммерсантъ».

После выступления главы КС сенаторы задали кандидату ряд вопросов. Наталья Кувшинова поинтересовалась, какие дела, рассмотренные КС за последние пять лет, ему запомнились больше всего. Александр Коновалов признался, что иногда «хватался за голову», когда понимал, что та или иная проблема, уходящая корнями в 1990-е, до сих пор существует в правоприменительной практике. «С другой стороны, КС встречается с совершенно новыми реалиями, существование которых в сфере правоприменения еще лет десять назад нам бы даже в голову не пришло»,— сказал он, приведя в пример вопрос о назначении пенсии в случае «постмортального экстракорпорального оплодотворения».

Сенатор Александр Ярошук спросил, как господин Коновалов оценивает уровень защищенности обязательств, предусмотренных для участников спецоперации. Кандидат в судьи пояснил, что «противоречивость» и «недостаточное регулирование» в этом вопросе свойственны уровню подзаконных актов: «Федеральное законодательство прописано достаточно неплохо. Проблема в практике его применения и толковании закона». Наконец, сенатора Василия Попадайло интересовало, какие области права интересуют экс-министра больше всего. В ответ Александр Коновалов кратко напомнил вехи своей научной деятельности и резюмировал: «Когда-то я задавался вопросом, зачем все это в моей жизни происходит. Теперь понимаю: чтобы я сегодня стоял перед вами».

После этого сенаторы единогласно утвердили Коновалова в должности (167 голосов за), а председатель верхней палаты Валентина Матвиенко вручила ему судейскую мантию.

Напомним, Александр Коновалов в интервью программе «Вести» ранее признался, что он «на три четверти этнический скобарь»

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21.11.2005 10:220 Полпред президента Александр Коновалов «на три четверти этнический скобарь»

Источник: Псковская Лента Новостей
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