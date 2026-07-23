 
Общество

На «Госуслугах» могут появиться семейные чаты и лента новостей

0

Правительство России обсуждает стратегию развития портала «Госуслуги» до 2035 года, в рамках которой сервис может получить функции социальной сети.

По данным издания, рассматривается несколько концепций развития портала. Приоритетной считается его трансформация в универсальную цифровую платформу для жизни, общения и получения государственных услуг. Разработкой стратегии занимается аппарат правительства.

В частности, обсуждается создание семейных сервисов, включая доверенные чаты для близких. Пользователи смогут вести общий календарь событий, а также оформлять отдельные государственные услуги для родственников или по их поручению.

Еще одним направлением может стать агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Через «Госуслуги» пользователи также смогут создавать собственные события, приглашать друзей и получать персональные рекомендации.

Кроме того, обсуждается внедрение системы достижений за использование сервисов платформы. Предполагается, что пользователи смогут получать бонусы и подарки от партнеров, пишут «Известия».

Стратегию планируется реализовать до 2035 года, при этом основные изменения могут появиться на портале уже в ближайшие несколько лет.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026