На «Госуслугах» могут появиться семейные чаты и лента новостей

Правительство России обсуждает стратегию развития портала «Госуслуги» до 2035 года, в рамках которой сервис может получить функции социальной сети.

По данным издания, рассматривается несколько концепций развития портала. Приоритетной считается его трансформация в универсальную цифровую платформу для жизни, общения и получения государственных услуг. Разработкой стратегии занимается аппарат правительства.

В частности, обсуждается создание семейных сервисов, включая доверенные чаты для близких. Пользователи смогут вести общий календарь событий, а также оформлять отдельные государственные услуги для родственников или по их поручению.

Еще одним направлением может стать агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Через «Госуслуги» пользователи также смогут создавать собственные события, приглашать друзей и получать персональные рекомендации.

Кроме того, обсуждается внедрение системы достижений за использование сервисов платформы. Предполагается, что пользователи смогут получать бонусы и подарки от партнеров, пишут «Известия».

Стратегию планируется реализовать до 2035 года, при этом основные изменения могут появиться на портале уже в ближайшие несколько лет.