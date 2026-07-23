В Пскове впервые подняли флаг на 50-метровом флагштоке в честь 82-й годовщины освобождения города

Торжественная церемония поднятия флага в рамках празднования 82-й годовщины освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков прошла сегодня, 23 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В мероприятии принимали участие сенатор Российской Федерации Алексей Наумец, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, глава города Пскова Борис Елкин, представители силовых структур, общественных организаций, участники АНО ПО «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина», МБУ ДО «Военно-патриотический Центр «Патриот», Центр военно-патриотического воспитания «Воин», кадетский корпус.

Флаг, размещенный на флагштоке, станет хранителем нашей исторической памяти и текущих событий. Сегодня поднятие флага было осуществлено впервые. На постоянной основе на флагштоке будет размещен флаг РФ размером пять на восемь метров.

В дни государственных праздников на флагштоке будет подниматься флаг РФ размером 8 на 12 метров. В другие памятные даты планируется подъем полотнищ аналогичного или меньшего размера таких как флаг города Пскова, копия Знамени Победы, флаг Воздушно-десантных войск и другие.

Напомним, по инициативе администрации города Пскова флагшток высотой 50 метров установили на улице 128-й Стрелковой Дивизии. Помимо этого, проведено благоустройство прилегающей территории.