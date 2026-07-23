Почти три миллиона идей: Дмитрий Медведев рассказал о новой Народной программе «Единой России»

Почти три миллиона идей от жителей всех уголков страны легли в основу новой Народной программы. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что этот результат уже превзошёл рекорд 2021 года, и добавил: партия неизменно дорожит мнением каждого избирателя и видит свою главную задачу в решении реальных вопросов населения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии «Единая Россия».

Фото: «Единая Россия»

«Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов, как неравномерное развитие регионов нашей страны. Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни», — пояснил Дмитрий Медведев.

Новая Народная программа формируется как инструмент решения приоритетных государственных задач. Среди них: обеспечение безопасности государства, поддержка защитников Отечества и их семей, дальнейшее укрепление экономики и социальной сферы, а также повышение уровня и безопасности жизни населения всех субъектов РФ. В программных положениях также отразятся вопросы регионального развития, благоустройства городских пространств, развития транспорта и инженерной инфраструктуры. В части оборонной промышленности будут предусмотрены меры по усилению научно-технического потенциала, бесперебойным поставкам вооружений и выполнению государственного оборонного заказа.

В ходе обсуждения программных положений участники Экспертного совета озвучили свои предложения. К примеру, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева предложила создать условия для привлечения внебюджетных инвестиций в объекты культурного наследия. Для этого необходимо провести ревизию ОКН всех уровней, унифицировать информацию о них для бизнеса и разработать калькулятор затрат для инвесторов. Она также призвала включить в программу разработку региональных мер вовлечения разрушающихся ОКН в оборот с использованием федеральных льгот и местных субсидий. Объекты наследия следует интегрировать в туристические маршруты и креативные индустрии, а также поддерживать волонтёрские инициативы граждан по восстановлению памятников.

Эти и другие предложения были одобрены Дмитрием Медведевым. Он заверил, что инициативы будут тщательно изучены и интегрированы в Новую Народную программу. В свою очередь, член Генсовета и Герой России Евгений Поддубный подчеркнул, что сейчас уже отчётливо виден контур документа.

«Он человекоцентричен. Ориентирован на поддержку человека, но и также направлен на укрепление суверенитета нашей страны. Это два наиболее необходимых сейчас направления», — отметил он.

Сбор инициатив в новую Народную программу продолжается. Все они сгруппированы по ключевым направлениям, реализации которых и будет посвящена программа.