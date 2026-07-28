Эколог призвал развивать школьные лесничества в Псковской области

Тема экологии и экологической культуры в последние несколько лет становится все более актуальной. Такую точку зрения высказал эколог Сергей Елизаров в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.FM). По его мнению, в экологическом просвещении эффективны школьные лесничества, которые необходимо открывать и развивать в Псковской области, как это было несколько лет назад.

Ранее тема лесничеств была востребована среди школьников, заметил Сергей Елизаров. На данный момент были проведены переговоры с министерством природных ресурсов и экологии Псковской области, но пока никаких подвижек в направлении развития школьных лесничеств, по словам эколога, нет. Сергей Елизаров надеется, что данная тема найдет свой отклик у губернатора региона.

Говоря о проблемах лесного фонда Псковской области, эксперт упомянул незаконные свалки, которые не вывозятся годами.

«Если говорить про незаконные свалки, то проблема в Псковской области остается очень актуальной, есть некоторые свалки, которые годами находятся в лесных массивах, о которых знают и региональные власти, и министерства, и Росприроднадзор, но они пока еще не ликвидированы».

Сергей Елизаров уточнил, что в регионе темой экологического просвещения занимаются, в частности, в рамках крупного проекта «Экомышление», который запустили пять лет назад, уже удалось провести сотни экологических уроков в школах. Также развивается важный проект «Зеленая область», задача которого — озеленение Псковской области.