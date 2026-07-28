 
Общество

Эколог призвал развивать школьные лесничества в Псковской области

0

Тема экологии и экологической культуры в последние несколько лет становится все более актуальной. Такую точку зрения высказал эколог Сергей Елизаров в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.FM). По его мнению, в экологическом просвещении эффективны школьные лесничества, которые необходимо открывать и развивать в Псковской области, как это было несколько лет назад. 

Ранее тема лесничеств была востребована среди школьников, заметил Сергей Елизаров. На данный момент были проведены переговоры с министерством природных ресурсов и экологии Псковской области, но пока никаких подвижек в направлении развития школьных лесничеств, по словам эколога, нет. Сергей Елизаров надеется, что данная тема найдет свой отклик у губернатора региона.

Говоря о проблемах лесного фонда Псковской области, эксперт упомянул незаконные свалки, которые не вывозятся годами. 

«Если говорить про незаконные свалки, то проблема в Псковской области остается очень актуальной, есть некоторые свалки, которые годами находятся в лесных массивах, о которых знают и региональные власти, и министерства, и Росприроднадзор, но они пока еще не ликвидированы».

Сергей Елизаров уточнил, что в регионе темой экологического просвещения занимаются, в частности, в рамках крупного проекта «Экомышление», который запустили пять лет назад, уже удалось провести сотни экологических уроков в школах. Также развивается важный проект «Зеленая область», задача которого — озеленение Псковской области. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026