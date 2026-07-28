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Показатель нацпроекта по воспроизводству лесов в большей части выполняется за счет арендаторов — Виктор Мусатов

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Показатель национального проекта «Экологическое благополучие» по части воспроизводства лесов в большей части выполняется за счет арендаторов, сообщил министр природных ресурсов и экологии Псковской области Виктор Мусатов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Арендаторы свое лесопользование осуществляют на основании проектов освоения лесов. То есть мы имеем проект, где они сами запланировали, где они будут осваивать ту расчетную лесосеку, которая у них определена, и участки, которые будут вовлекаться. Кроме того, в этом проекте заложен и весь комплекс противопожарных мероприятий, которые они обязаны осуществлять на своей территории, способы лесовосстановления, которые они должны использовать. Показатель национального проекта по воспроизводству лесов в большей части выполняется за счет арендаторов», - сказал Виктор Мусатов.

Есть небольшая часть лесов, которая передается на основании договоров купли-продажи малому и среднему бизнесу, либо отпуск осуществляется населению, но эти объемы гораздо меньше, уточнил министр.

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Мусатов Виктор Юрьевич

Мусатов Виктор Юрьевич

Министр природных ресурсов и экологии Псковской области.

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)

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