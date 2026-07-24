Главной силой Военно-морского флота всегда были и остаются люди — Николай Козловский

Экипаж современной подводной лодки «Великие Луки» поддерживает с городом партнерские отношения и активно развивает сотрудничество в сфере патриотического воспитания молодежи. Такое мнение высказал глава города Великие Луки Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении, которое он посвятил Дню Военно-морского флота России.

Видео: Николай Козловский / Мах

Николай Козловский указал, что создание регулярного флота представляет важнейшую веху в истории России. Глава города привел примеры легендарных сражений: победу при Гангуте под командованием Петра Великого, Чесменское сражение адмирала Григория Спиридова и Синопскую победу адмирала Павла Нахимова. Он также упомянул героическую оборону Севастополя и подвиги моряков в годы Великой Отечественной войны.

По словам главы города, современные надводные корабли, подводные лодки, морская авиация, береговые войска и морская пехота успешно выполняют задачи по обеспечению национальной безопасности. При этом он подчеркнул, что главной силой Военно-морского флота всегда были и остаются люди. Он также добавил, что военные моряки отличаются высокой ответственностью, безупречной дисциплиной и преданностью Родине, и именно благодаря им Россия сохраняет статус великой морской державы.

Николай Козловский обратил внимание на то, что для Великих Лук этот праздник имеет особое значение: «Среди жителей нашего города немало тех, кто проходит службу на флоте, связал с ним свою жизнь и продолжает выполнять воинский долг сегодня». Он уточнил, что особую связь с флотом подчеркивает наличие подводной лодки, которая носит имя города воинской славы. Глава города рассказал, что в этом году военные моряки посетили Великие Луки, встретились с молодежью, и стороны подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве в сфере патриотического воспитания.

«Такие встречи помогают сохранять преемственность поколений и воспитывать уважение к защитникам Отечества. Верность воинскому долгу, безграничная любовь к Родине и готовность в любую минуту встать на ее защиту остаются неизменными ценностями и сегодня», - подчеркнул Николай Козловский.

В завершение обращения он поздравил военных моряков, ветеранов и великолучан с праздником, а также поблагодарил ветеранов за сохранение традиций российского мореплавания и пожелал военнослужащим крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе.