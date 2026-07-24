Общественная палата Псковской области и партии подписали соглашения о сотрудничестве

Общественная палата Псковской области подписала соглашения о взаимодействии с политическими партиями для обеспечения прозрачности выборов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Стороны договорились обеспечить легитимность и законность избирательного процесса, защитить интересы всех политических сил и граждан, а также организовать совместное обучение наблюдателей.

Председатель Общественной палаты региона Александр Седунов выступил с приветственным словом:

«Мы рады приветствовать вас всех в Общественной палате Псковской области. Мне очень приятно, что, как и в прошлые годы, традиционно именно здесь подписывается соглашение о взаимодействии между Общественной палатой, штабом по общественному наблюдению за выборами и региональными отделениями политических партий. Я считаю, что это очень важный аспект с точки зрения того, чтобы подчеркнуть, что выборы проходят легитимно и законно, обеспечиваются интересы всех политических сил и, что самое главное, интересы граждан. Исполняется избирательное законодательство, и мне думается, что все люди должны это прекрасно понимать и видеть. Хочу отметить, что Общественная палата уже начала процесс обучения наблюдателей. Для нас это важно. Я думаю, что это важно для всех политических партий, которые участвуют, и для всех кандидатов».

Депутат Государственной Думы Александр Козловский отметил:

«Участие Общественной палаты в избирательном процессе в качестве наблюдателя стало уже традицией. Она выступает как независимый эксперт. Ваш профессионализм в оценке политических событий во время выборов, безусловно, также ценен и важен для нас. Поэтому я сегодня с большим удовольствием принимаю участие в подписании соглашения о сотрудничестве между Общественной палатой и региональным отделением партии «Единая Россия» в Псковской области».

Руководитель регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Михаил Иванов сообщил:

«Я не в первый раз принимаю участие в подписании соглашений в период проведения избирательных кампаний. Считаю, что это замечательная инициатива Общественной палаты. Она позволяет гражданам в спокойной обстановке оценить программы и действия партии в период избирательной кампании, сделать нужный выбор».

Руководитель псковского отделения партии «Новые люди» Игорь Романов добавил:

«Партия «Новые люди» не первый раз уже подписывает данное соглашение. Мы нацелены на конструктивное взаимодействие с Общественной палатой и, естественно, на совместный контроль проведения выборов. Поэтому мы сегодня подписываем соглашение для того, чтобы все жители Псковской области, которые будут голосовать за ту ли иную партию партию, знали, что выборы будут честные, и наблюдатели от нас и от вас будут взаимодействовать».

Подводя итог мероприятия, Александр Седунов выразил надежду на то, что в дальнейшем аналогичные соглашения будут подписаны и с региональными отделениями других партий.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.