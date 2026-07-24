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Суд взыскал с «Псковэнергосбыта» более миллиона рублей из-за аварийного режима работы электросети

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Островским городской суд рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя к АО «Псковэнергосбыт» о возмещении ущерба, причиненного пожаром. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В обоснование иска указано, что в июне 2024 года в квартире, собственником которой является истец, произошло возгорание электроприборов. Сотрудниками МЧС пожар был ликвидирован, имущество, находившееся в жилом помещении, в результате пожара уничтожено, причинен ущерб внутренней отделке помещений. 

Разрешая спор и частично удовлетворяя иск, суд пришел к выводу о наличии вины в причинении ущерба, как со стороны ответчика АО «Псковэнергосбыт», являющегося гарантирующим поставщиком и осуществляющего куплю-продажу электрической энергии, так и со стороны истца. Ответчиком не обеспечено надлежащее исполнение предусмотренных договором энергоснабжения обязательств, поскольку одной из причин возгорания электрооборудования квартиры стал аварийный пожароопасный режим работы наружной (относительно дома) электросети. В свою очередь истцом осуществлялась ненадлежащая эксплуатация электроприборов в одном из помещений квартиры. Данные выводы подтверждены результатами проведенных судебных пожарно-технических экспертиз.

Суд взыскал с АО «Псковэнергосбыт» в пользу истца 728 736 рублей материального ущерба, 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, штраф в размере 389 368 рублей, а также судебные расходы. Общая сумма взыскания превысила 1,16 млн рублей.

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