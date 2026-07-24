ИК-4 в Середке изготовит для Псковского округа новые остановки и площадки для ТКО

Глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова посетила ИК-4 УФСИН России по Псковской области в деревне Середка. На встрече с начальником учреждения Сергеем Горячевым подвели итоги сотрудничества за первое полугодие 2026 года. Об этом глава муниципалитета пишет в мессенджере «Макс».

Фото: Наталья Федорова / «Макс»

Вместе с этим на встрече определили перспективы дальнейшего сотрудничества.

«На протяжении последних лет мы сотрудничаем с ИК-4 по разным направлениям, основное из которых – хозяйственное», - напомнила глава округа.

В частности, обсудили исполнение исправительной колонией заключенных с муниципалитетом контрактов. По словам Натальи Федоровой, ИК-4 успешно выполнила заказ на изготовление домиков для общественных колодцев, остановочных комплексов и площадок для твердых коммунальных отходов. Изделия выполняются с должным качеством, функциональны и востребованы в рамках работ по благоустройству округа. В ходе встречи особое внимание было уделено планам на предстоящий период — достигнута договоренность о заключении новых контрактов, что позволит расширить производственное сотрудничество.

После совещания глава округа посетила производственную зону учреждения, столовую и жилые отряды, осмотрела цех металлообработки и швейный участок, где выпускается продукция как для нужд муниципалитета, так и для иных заказчиков.