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Эксперт рассказала, как распознать дипфейк

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Мошенники с помощью ИИ научились клонировать внешность, мимику и голос человека, однако дипфейк все еще можно распознать по некачественной прорисовке волос и нарушению законов физики при движении сгенерированных людей, рассказала эксперт по безопасности ИИ UserGate Светлана Газизова.

«Мошенники клонируют внешность, мимику и голос родственника или руководителя за минуты. Но физика мягкого тела ИИ пока не подвластна. Генеративная модель пока не умеет считывать биомеханику волос. Она не решает уравнения движения мягкого тела для каждой пряди, а только статистически угадывает следующий кадр», - сообщила она.

Так, по словам эксперта, если «волосы двигаются единым куском, будто приклеенным шлемом», то вероятность того, что это дипфейк, возрастает. Кроме того, Светлана Газизова рекомендует обращать внимание на физику вокруг лица. Так, при повороте головы волосы запаздывают и продолжают движение, серьги качаются, складки одежды меняются, блики на очках движутся согласованно со светом.

Эксперт также рекомендует следить за изображением и звуком: губы говорящего должны совпадать с его темпом речи, он должен делать естественные вздохи и паузы, пишет РИА Новости. Если у собеседника слишком ровный голос, странная интонация или одинаковый фоновый шум во всех паузах, то это повышает подозрение на наличие генерации.

Помимо этого, Светлана Газизова отметила, что при подозрении на разговор с ИИ пользователь может нарушить сценарий живого звонка. «Попросите собеседника повернуться в профиль, провести рукой перед лицом, отойти от камеры или повторить случайную фразу. Неожиданное действие одновременно проверяет лицо, глубину сцены, перекрытия и способность реагировать в реальном времени», - добавила она.

Однако эксперт предупредила, что ни один признак не дает стопроцентного ответа: реальное видео может выглядеть странно из-за сжатия или плохой связи, а качественный дипфейк - не показать дефектов.

«Дипфейк больше не экзотика из новостей - это рабочий инструмент мошенника, и он уже стучится в ваши видеоконференции... Увидел видео, где тебе говорят перевести деньги или выдать доступ, - посмотри на волосы, серьги и складки одежды. Это как посмотреть по сторонам, прежде чем перейти дорогу», - резюмировала Светлана Газизова.
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