Александр Козловский: Особые слова благодарности — всем, кто бережно хранит память о событиях войны

Псковский муниципальный округ сегодня, 27 июля, отмечает 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Мах, этот день навсегда останется символом мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине.

Фото: Александр Козловский / Мах

В своем поздравлении Александр Козловский отметил, что освобождение было оплачено высокой ценой — жизнями солдат, партизан и мирных жителей. Ныне живущие сейчас псковичи и не только склоняют головы перед подвигом тех, кто сражался за каждую деревню, каждый дом, за право будущих поколений жить под мирным небом.