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Александр Козловский: Особые слова благодарности — всем, кто бережно хранит память о событиях войны

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Псковский муниципальный округ сегодня, 27 июля, отмечает 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Мах, этот день навсегда останется символом мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине.

Фото: Александр Козловский / Мах

В своем поздравлении Александр Козловский отметил, что освобождение было оплачено высокой ценой — жизнями солдат, партизан и мирных жителей. Ныне живущие сейчас псковичи и не только склоняют головы перед подвигом тех, кто сражался за каждую деревню, каждый дом, за право будущих поколений жить под мирным небом.

«Особые слова благодарности — нашим ветеранам, труженикам тыла, детям войны и всем, кто бережно хранит память о событиях Великой Отечественной войны. Желаю жителям Псковского округа мира, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть память о героях объединяет нас, помогает сохранять связь поколений и воспитывать в детях любовь к своей земле и уважение к истории», — добавил депутат.
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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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