«Постскриптум»: Война, мир и выборы 

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.

Основные темы программы сегодня:

Ситуация с топливом – как оно было на минувшей неделе?

Новости выборной кампании: кто чем занят?

Псков отпраздновал День города – про основные события.

Надо ли России искать компромисс с Западом? Нужна ли политика разрядки? В политическом блоке наш обозреватель и главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко расскажет главные политические темы недели.

Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.