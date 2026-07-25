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День работника торговли в России отмечают сегодня

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В четвертую субботу июля в России отмечается День работника торговли. Эта праздничная дата установлена указом президента РФ от 7 мая 2013 года № 459.

Со времен Древней Руси торговля играет важную роль в экономической и даже политической жизни страны. С развитием рыночных отношений профессия продавца стала одной из наиболее распространенных и востребованных. И если в средние века торговали в основном мужчины, то в настоящее время в этой отрасли большинство работников — это женщины.

В свой профессиональный праздник, отмечаемый в четвертую субботу июля, значительная часть виновников торжества принимает поздравления, как правило, на рабочем месте. Ведь именно они — продавцы, кассиры, товароведы, мерчендайзеры, промоутеры, супервайзеры, логисты и другие сотрудники отрасли — делают наши покупки проще и ежедневно обеспечивают необходимыми товарами и услугами.

Развитая сфера обслуживания населения свидетельствует об экономическом и социальном благополучии общества. В последние годы эта сфера бурно развивается. Прогрессивные формы торговли — это результат огромной, высокопрофессиональной работы всех тех, кто задействован в этой сфере. Благодаря трудолюбию работников торговли решается одна из наиболее важных социальных задач — удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах.

День работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства отмечался в Советском Союзе с 1966 года в последнее воскресенье июля. Но, позднее, по указу президиума Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях» День работников торговли был перенесен на третье воскресенье марта и официально отмечался в этот день. Хотя, надо сказать, что не только отдельные торговые организации, но даже некоторые региональные властные структуры продолжали отмечать праздник «по старинке» — в четвертое воскресенье июля.

В 2013 году в России была установлена новая дата для данного профессионального праздника. Указом президента РФ от 7 мая 2013 года № 459 «О Дне работника торговли» его следует отмечать в четвертую субботу июля.

Кстати, самой современной формой торговых отношений является удаленная интернет-торговля. Поэтому сегодня свой праздник отмечают и интернет-продавцы.

В настоящее время торговля — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики, которая занимает лидирующие позиции в структуре валового внутреннего продукта и обеспечивает заметную часть налоговых поступлений в бюджет страны, пишет Calend.ru.

По данным Росстата, по состоянию на начало 2025 года в России было почти 900 тысяч торговых точек, в сфере торговли были заняты более 13 миллионов человек. Всего в России около 1,5 миллиона организаций и предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю.

В целях развития торговли был разработан проект «Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2025 года». Его цель — формирование комфортной среды для граждан, производителей товаров и субъектов торговой деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли с помощью стимулирования роста любых форм предпринимательской активности.

Также хочется сказать, что в России работники торговли за свой качественный труд удостаиваются звания Заслуженного торгового работника Российской Федерации, которое присваивается работникам частной, кооперативной и государственной торговли за большой вклад в развитие форм и методов торговли.

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