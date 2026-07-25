«Команда в сборе!»: группа «Ленинград» готовится к масштабному концерту в Пскове

Группа «Ленинград» станет одним из главных музыкальных событий не только праздничных дней, приуроченных ко Дню города в Пскове, но и всего 2026 года. Команда Сергея Шнурова уже расположилась на стадионе «Машиностроитель» и завершает последние приготовления к выступлению.

Видео: Группа «Ленинград» / «ВКонтакте»

«Команда в сборе! Ждем только тебя, дорогой зритель, на сегодняшний концерт в Пскове! Начало в 20:00, не опаздывайте», — обратились музыканты к поклонникам на своей странице «ВКонтакте».

Зрителей ждет живое исполнение как культовых хитов, так и новых песен. Обновленный стадион «Машиностроитель» впервые после реконструкции принимает событие такого масштаба: ожидается, что концерт соберет от пяти до восьми тысяч зрителей. Старт — в 20:00.

В Пскове также ограничили движение транспорта.