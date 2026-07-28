Врачи рассказали, как соль влияет на сердце и почему её нужно ограничить

В министерстве здравоохранения Псковской области рассказали, как избыток соли влияет на сердечно-сосудистую систему и почему он может стать причиной инсульта.

«Избыток соли приводит к повышению артериального давления. Это происходит, потому что соль удерживает воду в организме, увеличивая объем крови и, соответственно, нагрузку на сердце. Высокое артериальное давление — один из главных факторов риска инсульта. Инсульт возникает, когда кровь перестает поступать в мозг. Важно помнить, что норма суточного потребления соли — 5 грамм. По объему это 1 чайная ложка соли без горки!» - рассказали врачи.

Как ограничить потребление соли:

откажитесь от добавления соли в готовую пищу: научитесь ценить естественный вкус продуктов,

готовьте дома чаще, что позволит контролировать количество соли в блюдах,

выбирайте продукты с низким содержанием соли: читайте этикетки и отдавайте предпочтение продуктам с минимальным количеством соли,

старайтесь не добавлять соль в приготовленную еду,

ограничьте потребление обработанных продуктов: сосиски, колбасы, полуфабрикаты, фаст-фуд — это настоящие «бомбы» с высоким содержанием соли,

обратитесь к врачу, который поможет вам разработать индивидуальную диету, чтобы учитывать ваши потребности и снизить риск развития инсульта.

По слова врачей, ограничение потребления соли — это простой, но эффективный шаг, который поможет снизить риск инсульта.