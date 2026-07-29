Дмитрий Медведев заявил, что в мобилизации в России нет необходимости

Заседание межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту провел вчера, 28 июля, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Михаил Медведев.
Видео: Дмитрий Медведев / Мах
России не требуется проводить мобилизацию — в ней нет никакой необходимости, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя распространяемые в соцсетях слухи, пишет ТАСС.
«Еще раз специально подчеркну: в мобилизации нет никакой необходимости», — сказал Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.
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