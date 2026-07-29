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«Цифровизация для всех и для каждого»: Безопасность в цифровой среде

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Цифровизация для всех и для каждого», в которой мы говорим про поддержку цифровой сферы в нашем регионе и про доступность для граждан услуг, предоставляемых через онлайн-сервисы и «Госуслуги».

Сегодня темой разговора станет безопасность в цифровой среде. Чем опасно отсутствие «цифровой гигиены»? Может ли обычный человек, не специалист в цифровой сфере, научиться распознавать опасный контент? По каким признакам? Что делать, если получил вредоносное сообщение? Как научить детей цифровой гигиене? На эти и многие другие вопросы ответит научный консультант и педагог дополнительного образования детского технопарка «Кванториум Псков» Игорь Лубягин.

Начало программы — в 12.34. Ведущая — Любовь Кузнецова. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. 

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