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Молодежный сквер откроется в Великих Луках ко Дню города

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Новый молодежный сквер появится в заречной части Великих Лук ко Дню города, сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Александр Козловский / Мах

Александр Козловский посмотрел, как идут работы на территории напротив бывшего кинотеатра «Родина», на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной. Там уже сформированы основные дорожки, уложена большая часть брусчатки, установлены световые полуарки, уличные тренажеры, пергола. Спортивная площадка получила современное прорезиненное покрытие.

Депутат отметил, что в обсуждении будущего облика сквера принимала участие великолукская молодежь. Ребята предлагали свои идеи по оформлению, освещению и наполнению пространства. «Именно так и должны создаваться общественные территории — с учетом мнения тех, кто будет проводить здесь время», — добавил Александр Козловский.

Центральным объектом обновленного сквера останется фонтан. Сейчас проводится его капитальная реконструкция: прокладываются новые трубопроводы, монтируется современное оборудование, строится новое помещение для насосной станции. Конструкция достаточно сложная — только для подключения оборудования предусмотрено несколько десятков инженерных линий, уточнил депутат.

Благоустройство сквера идет в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и станет логичным продолжением преобразования всей этой территории.

 

Александр Козловский напомнил, что в здании бывшего кинотеатра «Родина» создается Дом молодежи, а рядом появится современное пространство для встреч, отдыха, занятий спортом и проведения мероприятий. Работы продолжаются. Ко Дню города здесь должен появиться новый благоустроенный молодежный центр притяжения.

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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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