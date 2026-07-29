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63% псковичей согласны пройти проверку на детекторе лжи при приёме на работу – опрос

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Соискателей, готовых пройти проверку на детекторе лжи при устройстве на работу, — 63%. А каждый пятый категорически против. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob на основании опроса, который прошел с 29 июня по 16 июля. В опросе приняли участие представители компаний и экономически активные граждане.

Изображение сгенерировано нейросетью

Компаний, проверяющих на полиграфе всех без исключения кандидатов, — 1%. Выборочные проверки проводят еще 5%. 39% рекрутеров видят смысл в полиграфе. Доля категорических противников таких проверок сегодня составляет 59%.

Соискателей, готовых пройти проверку на детекторе лжи при устройстве на работу, — 63%. Каждый пятый категорически против.

Среди псковичей с зарплатой от 150 000 рублей готовых пройти тест — 69%, а среди зарабатывающих до 100 000 рублей — только 58%.

Мужчины лояльнее женщин, а молодежь до 35 лет чуть более открыта к проверкам, чем респонденты старше 45 лет. Более лояльны к тестированию соискатели со средним профессиональным образованием (69%), чем кандидаты с высшим (59%).

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