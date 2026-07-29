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Псковские курсанты приняли участие в субботнике в новом приюте для животных

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Волонтеры Псковского филиала Университета ФСИН России приняли участие в субботнике в новом приюте для животных «Лесопилка-2», сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН

Выезд курсантов был организован волонтерским обществом объединенного совета обучающихся, которое на протяжении нескольких лет активно занимается добровольческой деятельностью.

Приют «Лесопилка», существующий благодаря поддержке неравнодушных людей и волонтеров, обеспечивает содержание и уход за животными, оказавшимися без хозяев. В настоящее время приют расширяется, планируется создание нового большого приюта «Лесопилка-2», где уже сейчас проделана большая работа по обустройству здания и части прилежащей территории.

Курсанты поучаствовали в субботнике по уборке территории от строительного мусора и помогли спилить выросшие за год кусты.

«Волонтеры филиала установили теплые хорошие отношения с руководством и сотрудниками приюта «Лесопилка», подружились с животными, которые содержатся в приюте. Мы планируем в дальнейшем посещать приют, помогать сотрудникам и гулять с питомцами приюта», – отметила организатор волонтерского общества филиала Мария Злодеева.

Руководитель приюта Вера Короткова поблагодарила курсантов за оказанную помощь и проявленное неравнодушие.

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