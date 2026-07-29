Преподаватели ПсковГУ завершили стажировку в университетах Санкт-Петербурга

Участники «Летнего института» завершили стажировку в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. Преподаватели из девяти стран Европы и Азии посетили РГПУ имени Александра Герцена и СПбГЭУ, сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета.

Фотографии: пресс-служба Псковского государственного университета

В РГПУ имени Александра Герцена обсуждали культурный код в словарном запасе русского языка, в СПбГЭУ участники знакомились с опытом продвижения русского языка как иностранного и особенностями российско-китайских контактов. Заглянули участники и в издательство «Златоуст» — узнали, как создаются учебники, по которым занимаются студенты по всему миру. После лекций были прогулки по Невскому проспекту, Дворцовой площади, также делегация посетила Эрмитаж и Исаакиевский собор.

Педагоги возвращаются из Санкт-Петербурга в Псков, где их ждет завершающий блок практических занятий. Преподаватели ПсковГУ уже готовы поделиться опытом и оценить выпускные проекты участников, отметили в вузе.