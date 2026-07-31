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Начался новый сезон программы стажировок ВТБ Юниор

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В ВТБ стартовал новый сезон ежегодной программы оплачиваемых стажировок ВТБ Юниор в головном офисе и региональных отделениях. Программа охватит более 85 городов по всей России, а общее число стажеров превысит 900 человек. Для участников предусмотрены два формата: годовая стажировка в головном офисе и полугодовая программа в региональной сети, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке. 

Фото: пресс-служба ВТБ

На стажировку в головной организации поступило более 20 тысяч заявок, конкурс превысил 75 человек на место. 265 молодых специалистов из ведущих вузов прошли многоступенчатый отбор и с июля приступили к работе.

Стажировка в сети банка разделена на два последовательных полугодовых потока. Всего на региональную программу будет принято 640 стажёров. На первый поток, который стартует в период с июля по сентябрь, поступило уже более 17 тысяч заявок.

В ходе программы молодым специалистам предстоит работать над реальными бизнес-задачами и проектами. За каждым стажером закрепляется опытный сотрудник ВТБ, который сопровождает на всем пути, помогает адаптироваться и выстраивать индивидуальную траекторию развития.

По итогам программы лучшие участники могут получить предложение о работе на постоянной основе. Ежегодно более половины стажеров остаются в банке, продолжая строить карьеру в ВТБ.

ВТБ Юниор является самой масштабной из программ стажировок банка. Она реализуется с 2015 года в головной организации и с 2019 года — в региональной сети. К участию приглашаются студенты старших курсов и выпускники российских вузов и ссузов.

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