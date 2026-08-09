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Ввести федеральную льготу на проезд для многодетных предложили в ГД

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Председатель «Совета матерей», депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила вывести финансирование транспортных льгот для детей из многодетных семей на федеральный уровень.

«"Совет матерей" просит рассмотреть возможность выведения финансирования транспортных льгот для детей из многодетных семей на федеральный уровень, что позволит обеспечить равный доступ к этой мере поддержки во всех регионах», - сказано в письме.

В обращении отмечается, что сейчас вопросы транспортных льгот регулируются преимущественно субъектами РФ.

В результате, как подчеркивается в письме, в одном регионе школьник из многодетной семьи может бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом, в другом - получать лишь частичную компенсацию стоимости проездного.

Буцкая отметила, что в половине субъектов России предусмотрен бесплатный проезд для детей из многодетных семей на городском общественном транспорте, но в других такая льгота отсутствует, пишут РИА Новости

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