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Проект благоустройства площади и бывшего стадиона в Острове-3 выиграл 100 млн

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Островский округ оказался в числе трех победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Как сообщил глава округа Дмитрий Быстров в мессенджере «Макс», результаты объявлены на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». 

Фото: Дмитрий Быстров / «Макс»

«Ура! Мы в числе трех победителей! Поздравляю жителей Островского округа, а в частности Острова-3: проект «Семейный гарнизон» (благоустройство площади В. И. Ленина и бывшего стадиона в военном городке Остров-3), сумма финансирования - почти 100 млн рублей! Благодарю команду администрации и всех причастных за хорошую работу!» - пишет Дмитрий Быстров. 
 

Напомним, ранее проект «Блики времени» по благоустройству площади и сквера имени Клавдии Назаровой в Острове был признан победителем V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в категории «Исторические поселения». 

Дмитрий Быстров участвует во всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в составе делегации от Псковской области вместе с владыкой Матфеем, профильным заместителем главы администрации округа Анной Николаевой и другими коллегами. 

«Образовательно-деловая программа, панельные сессии, выставки, презентации лучших практик самых разных городов страны – форум максимально наполнен полезной информацией и возможностью обзавестись контактами, изучить опыт других муниципалитетов и полезные идеи», - отметил Дмитрий Быстров.
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Пресс-портреты

Быстров Дмитрий Михайлович

Быстров Дмитрий Михайлович

Глава Островского муниципального округа.

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