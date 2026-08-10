Проект благоустройства площади и бывшего стадиона в Острове-3 выиграл 100 млн

Островский округ оказался в числе трех победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Как сообщил глава округа Дмитрий Быстров в мессенджере «Макс», результаты объявлены на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».

Фото: Дмитрий Быстров / «Макс»

«Ура! Мы в числе трех победителей! Поздравляю жителей Островского округа, а в частности Острова-3: проект «Семейный гарнизон» (благоустройство площади В. И. Ленина и бывшего стадиона в военном городке Остров-3), сумма финансирования - почти 100 млн рублей! Благодарю команду администрации и всех причастных за хорошую работу!» - пишет Дмитрий Быстров.

Напомним, ранее проект «Блики времени» по благоустройству площади и сквера имени Клавдии Назаровой в Острове был признан победителем V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в категории «Исторические поселения».

Дмитрий Быстров участвует во всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в составе делегации от Псковской области вместе с владыкой Матфеем, профильным заместителем главы администрации округа Анной Николаевой и другими коллегами.