Проект благоустройства площади и бывшего стадиона в Острове-3 выиграл 100 млн

Островский округ оказался в числе трех победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Как сообщил глава округа Дмитрий Быстров в мессенджере «Макс», результаты объявлены на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».
Фото: Дмитрий Быстров / «Макс»
Напомним, ранее проект «Блики времени» по благоустройству площади и сквера имени Клавдии Назаровой в Острове был признан победителем V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в категории «Исторические поселения».
Дмитрий Быстров участвует во всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в составе делегации от Псковской области вместе с владыкой Матфеем, профильным заместителем главы администрации округа Анной Николаевой и другими коллегами.
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